La Paeria de Lleida es reuneix per explicar el projecte executiu del futur Hub Cívic de Balàfia
Han parlat amb l'Associació de Veïns de Balàfia i amb representants de la Plataforma Balàfia Cívica
La Paeria de Lleida s'ha reunit amb l'Associació de Veïns de Balàfia i amb representants de la Plataforma Balàfia Cívica per explicar el projecte del futur Hub Cívic Balàfia.
L'alcaldessa accidental Carme Vall i el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes han esmentat el contingut del projecte executiu que es va aprovar a finals de juliol i que és un document tècnic amb els aspectes constructius de l'obra. El projecte constitueix és el pas previ a la licitació de les obres i no incorpora nous usos ni modifica les activitats previstes en el projecte bàsic.
El document només pot ser compartit quan ha estat aprovat, mantenint així la voluntat de mantenir una comunicació oberta amb les entitats del barri lleidatà.