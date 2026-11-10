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Junts denuncia goteres a la nova coberta de la pista poliesportiva del barri de la Bordeta de Lleida
Violant Cervera qüestiona si compleix “les prestacions de protecció davant la pluja previstes en el projecte i les anunciades públicament”
Junts demana explicacions al govern municipal sobre les filtracions d’aigua a la nova coberta de la pista poliesportiva del centre cívic a la Bordeta de Lleida. La portaveu i candidata a l’alcaldia, Violant Cervera, qüestiona si compleix “les prestacions de protecció davant la pluja previstes en el projecte i les anunciades públicament”. La primera carpa es va instal·lar el 2019, però un xàfec la va danyar. La nova es va acabar d’instal·lar aquest mateix any.