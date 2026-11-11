EMPRESES
eCityclick estrena oficina a Agrobiotech i treballa en una IA per a tràmits locals
L’empresa lleidatana eCityclick, filial del grup esPúblico, va inaugurar ahir les seues oficines al Parc Agrobiotech, on “treballem amb 400 entitats catalanes i 218 ajuntaments de Lleida que utilitzen la nostra plataforma d’administració electrònica”, va assenyalar Álvaro Perera, el seu director. Va explicar que les oficines serveixen a les dos firmes, amb un centenar de treballadors a Catalunya. “Molts estan arrelats a Lleida i tenen aquí el seu lloc de treball”, va afegir. El CEO d’esPúblico, Juancho Redondo, va destacar les aplicacions de la IA en la gestió local i va explicar que els ciutadans “trobaran un assistent virtual a les nostres seus electròniques que els assistirà, orientarà, verificarà la qualitat de la informació que aporta i garantirà que els tràmits es desenvolupin en bon terme”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va referir a l’empresa com un “exemple excel·lent de capacitat emprenedora”. El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que tots els ajuntaments de Lleida “ja estan digitalitzats”. La delegada del Govern, Núria Gil, va assenyalar com a prioritat “la transformació digital de l’administració”. El director del consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, Miquel Estapé, va fixar com a repte “que la majoria de tràmits siguin més àgils”.