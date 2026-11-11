Gavín es compromet a accelerar els tràmits per desdoblar l’N-240
El cap de llista de Junts al Congrés dels Diputats per Lleida, Isidre Gavín, va posar ahir sobre la taula la urgència de fer complir la seua proposta de desdoblar la carretera N-240 entre Juneda i les Borges Blanques. Un projecte que ja va ser aprovat pel Congrés amb el suport de PSOE i PP, però que “encara no s’ha traduït en actuacions concretes” ni en un calendari d’execució clar. Gavín va fer aquesta reivindicació acompanyat del president del consell comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, que va assegurar que el desdoblament de l’N-240 en aquest tram no és només “per seguretat viària i per reduir la sinistralitat, sinó també per garantir oportunitats de desenvolupament econòmic del territori. Aquesta carretera és fonamental per al comerç, el transport de mercaderies i la mobilitat de les persones de les Garrigues i les comarques veïnes”, va afirmar el candidat de Junts al Congrés.
Missatge a ERC
Gavín també va criticar que ERC va votar en contra del desdoblament. “Costa entendre que ERC, sent un partit català, s’oposi a una infraestructura clau”, va assenyalar. Per això, va assegurar que per a Junts serà prioritari accelerar els tràmits i estudis tècnics necessaris per fer el desdoblament.