Morón confia a mantenir els dos diputats socialistes
fa una crida a la “màxima mobilització del vot progressista” per evitar el possible escó del PP. Admet ser la candidata “accidental”
La candidata del PSC al Congrés per Lleida, Cristina Morón, es va mostrar ahir confiada a mantenir els dos diputats que el partit va aconseguir el 2023. Tot i que va negar que estiguin fent enquestes, va assenyalar que “tenim les que han sortit als mitjans, i la tendència és que mantenim resultats”. Ho va dir en un esmorzar amb la resta de membres de les llistes socialistes i periodistes, en el qual va admetre ser la candidata “accidental” després de la dimissió de Montse Mínguez, a qui va convidar a formar part dels actes de campanya. “Ha demostrat ser una gran política, les portes de la seu del PSC sempre estan obertes per a ella”, va assegurar. Així mateix, va confessar que només va tenir mitja hora per decidir si feia el pas endavant com a cap de llista, després de rebre la trucada del president Salvador Illa. Morón preveu que la campanya serà “dura”, ja que “els partits de la dreta i l’extrema dreta faran el que han fet fins ara, acusacions i insults directes a representants polítics que mereixen tot el nostre respecte”. Tot i així, va assegurar que no “ens fa por, perquè som un partit decent, educat i que pot intentar convèncer la ciutadania sense arribar als seus nivells d’insult i odi”. Va fer una crida a “la màxima mobilització del vot progressista per evitar que el PP tingui representació de Lleida al Congrés”, i va afegir que “el PP i Vox van de la mà”.
Per la seua part, el candidat socialista al Senat, Jan Pomés, va apuntar que “la nostra és una candidatura compromesa amb el territori de Lleida, amb les seues particularitats i la seua diversitat, des del Pirineu al pla i la Val d’Aran”.