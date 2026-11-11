“Cada vegada que hem tret diputat aquí, hem governat”
“Cada vegada que hem tret diputat per Lleida hem governat. El 2023 ens vam quedar a 4 diputats de fer president Núñez Feijóo i un dels que ens faltava era el de Lleida”. Així de clar es va mostrar ahir el secretari general del PP, Miguel Tellado, en l’acte que el seu partit va celebrar ahir a la Llotja i en el qual va apel·lar a anar a les urnes “perquè cada vot compti”. També va assegurar que “la corrupció s’ha instal·lat en les institucions” des que Pedro Sánchez és president i que “han tingut un imputat cada tres setmanes i mitja”. Va afirmar que la vaga general d’avui és “el primer acte de campanya de l’esquerra”. Tellado va concloure el seu discurs afirmant que el PP és “el partit dels pencaires, dels treballadors” i que el 29N “serà un canvi de cicle”.
El candidat del PP per Lleida al Congrés, Roger Melero va assegurar que “els lleidatans estem farts de promeses” i que “patim una triple condemna socialista, governen la Paeria, la Generalitat i l’Estat”. També va remarcar que “a Lleida el vot al PP val doble, per aconseguir diputat i treure’n un al PSOE”. També va parlar el president del PP a Lleida, Xavi Palau, que va definir Tellado com “el capo, i és aquí perquè significa que el PP creu en Lleida” i que dilluns vindrà Feijóo. Va afegir que “votar ERC, Junts i el PSC aquí és el mateix, és votar Pedro Sánchez”.