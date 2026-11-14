HISTÒRIA
Homenatge a un referent de la UdL
La universitat reconeix els anys de servei i la petjada d’Emili Junyent a la Facultat de Lletres. Aquest el va estendre a tots els que van treballar amb ell i va reivindicar el valor de la història
La Universitat de Lleida (UdL) va homenatjar ahir el catedràtic de Prehistòria jubilat Emili Junyent en el seu vuitantè aniversari. Junyent també va ser degà de la Facultat de Lletres durant dos mandats, des del 2001 fins al 2007, i impulsor del projecte d’excavació de la fortalesa d’Els Vilars d’Arbeca. El catedràtic va destacar que per a ell, el seu reconeixement era per a totes als persones amb les qui ha compartit “més de 50 anys d’universitat”, agraint “l’equip que m’ha envoltat, companys i amics”. També va tenir un record especial per a Víctor Siurana i Jaume Ponts.
Durant l’homenatge, que va comptar amb la participació de la vicerectora de Cultura, Núria Casado; l’actual degana de la facultat, Isabel Santaulària; i la directora del departament de Geografia, Història i Història de l’Art, Imma Lorés, amics i companys de Junyent en van rememorar la trajectòria professional per reconèixer el seu pas per la UdL. Aquests van ser Arturo Ruiz, de la Universitat de Jaén; Gonzalo Ruiz, de la Complutense de Madrid; Josep Pau, president de l’associació d’Amics dels Vilars; així com companys de la UdL, com Manel Lladonosa, Conxita Mir, Àngels Santa, Pere Solà i Natàlia Alonso. “Retre homenatge és un acte de justícia”, va assegurar la vicerectora. Casado va destacar que amb més de 170 treballs produïts ha deixat una empremta en el coneixement de la prehistòria. “El seu impacte científic ha contribuït al reconeixement de la investigació feta a la UdL”, va afegir. Per la seua part, Santaulària va reivindicar la passió “contagiosa” de Junyent. “Em va ensenyar que no cal trobar el Sant Greal. Una petita troballa pot ser tan emocionant com un gran descobriment”, va apuntar.
En la seua etapa com a professor, Emili Junyent va formar a generacions d’estudiants i investigadors d’història i arqueologia, des de la seua incorporació a l’Estudi General de Lleida el 1975 fins a obtenir la plaça de catedràtic en prehistòria el 1999. “Els vestigis franquistes no s’han d’amagar. La història s’explica, no s’amaga”, va asseverar Junyent en la seua intervenció.