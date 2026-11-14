L’altra dimensió de la campanya
Sánchez, Feijóo i Colau s’enfronten a la ‘nova comunicació’ amb una entrevista a ‘The Wild Project’. A la recerca del públic jove que no consumeix mitjans tradicionals per informar-se
El reconegut youtuber Jordi Wild va publicar ahir les entrevistes als principals candidats a les eleccions generals del 29 de novembre. Una cosa que en qualsevol altre mitjà de comunicació no seria notícia s’ha convertit en tema de conversa, especialment a les xarxes socials, a causa de la repercussió del comunicador de Manresa, que compta amb The Wild Project, el pòdcast més escoltat en llengua castellana, rebent setmanalment convidats de tots els àmbits. A més, la polèmica per l’absència del líder de Vox, Santiago Abascal, ha augmentat l’expectació per la sèrie d’entrevistes i ha suposat un cop a nivell mediàtic per al candidat ultradretà, que ha rebut una allau de crítiques per part, fins i tot, dels seus potencials votants.
Jordi Wild ja va avançar que les entrevistes no serien un “massatge” i que tocarien tots els temes difícils per als candidats en xarrades íntegres, sense tall ni edició. Titllat tant de fatxa com de progre, Jordi Wild –que no amaga la seua desconfiança cap a la classe política i que ha remarcat que no és periodista– té un públic majoritàriament jove i que ja no utilitza la televisió, la ràdio o els diaris per informar-se. El president del Govern central, Pedro Sánchez; el cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo; i la candidata del Front Ampli, Ada Colau, intenten aprofitar aquesta oportunitat de guanyar-se el vot dels joves, desconnectats dels mass media i descontents amb la política tradicional.
Sánchez, que ja va optimitzar el 2023 una entrevista al pòdcast La Pija y la Quinqui, es va enfrontar en la xarrada a la crisi de Ceuta, la corrupció al PSOE i a la gestió del postprocés. El cap de l’Executiu va apuntar que encara no hi ha informació que el Marroc estigui darrere de l’entrada massiva i va remarcar que “el respecte pel control de fronteres no es contraposa amb el respecte pels drets humans”. Sobre la seua relació amb José Luis Ábalos, va afirmar que desconeixia que consumia prostitució i va destacar la seua “decepció”, encara que el va definir com una figura política “brillant”. Així mateix, va defensar el seu canvi de postura en relació amb l’amnistia a causa dels retrets de “la classe mitjana catalana”.
Per la seua part, Feijóo va justificar un possible pacte amb Vox, un partit amb el qual té “discrepàncies” però que “ha modulat i ajustat el seu discurs”, i va explicar que eliminarà el ministeri d’Habitatge a més del d’Igualtat per aplicar l’“austeritat” en els alts càrrecs. Sobre la seua foto amb el delinqüent Marcial Dorado, el dirigent popular va dir que ja va donar explicacions, mentre que Sánchez “encara” no ha aclarit si va utilitzar diners de la prostitució en les primàries del PSOE.
La immigració, l’habitatge, la lluita contra la corrupció i les disputes a l’esquerra van centrar l’entrevista a Colau, que va reconèixer que els partits progressistes pequen de “ser massa moralistes” amb els ciutadans i va recomanar humilitat, confrontar idees i, sobretot, plantejar propostes. També va retreure a Sánchez la seua gestió de Ceuta.
Nous debats
Paral·lelament, Sánchez i Feijóo s’enfrontaran en un cara a cara el 19 de novembre a l’Acadèmia de la Televisió, mentre que RTVE organitzarà un debat entre vuit formacions el 23 de novembre.