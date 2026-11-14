POLÍTICA
“No teníem els elements per valorar la gestió de Balàfia I i II”
El conseller de Drets Socials nega que sigui dolenta, però reitera que la licitaran. Declina reunir-se amb sindicalistes, que exigeixen que l’assumeixi la Generalitat
El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, va explicar ahir que quan es va concertar per primera vegada la gestió de les residències Balàfia I i II a l’empresa pública GSS “no hi havia un document que ens marqués quins elements necessitem per poder-ne valorar el funcionament” i “no teníem la capacitat de valorar [la seua gestió] com fem amb la resta de residències a Catalunya”, per la qual cosa “hem optat per treure un concurs de concert que permetrà que qualsevol empresa es pugui presentar, també la que actualment gestiona la residència”. Ho va dir en una entrevista a SEGRE durant la seua visita a la ciutat, en la qual va assenyalar que “volem que les residències posin les persones al centre i que puguin ser casa seua, amb una combinació sociosanitària, però que no deixi de ser social”. No obstant, va assegurar que “això no significa que la gestió [de GSS] hagi estat dolenta, ni de bon tros”. Així mateix, va reafirmar que “la intenció és que abans que acabi l’any puguem treure la licitació”.
Moreno es va reunir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, a l’ajuntament. A les portes l’esperaven diverses sindicalistes i membres del comitè d’empresa de les residències, que van tenir una breu reunió amb el conseller. “Ens ha dit que no es reunirà amb nosaltres fins que no es publiqui la licitació perquè no ens en pot donar informació prèvia, però no volem informació sobre el concurs, sinó que no es convoqui”, va explicar Helena Motos, de CCOO. La presidenta del comitè d’empresa, Belén Peinado, va valorar que “ens estan esquivant” i va reclamar “que s’estudiï la viabilitat d’una gestió directa”. En la seua estada a Lleida, Moreno també va visitar la seu de l’associació Aspid.