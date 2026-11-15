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Dos directius de Tesla a Lleida. “La innovació sempre va abans que el negoci”
Van fer ahir una xarrada a la UdL sobre l’empresa i la seua robòtica
L’auditori del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir una conferència sobre la companyia Tesla i el món de la robòtica a càrrec del líder de servei de la companyia a Espanya, Ignacio Mata, i del gerent de vendes de l’àrea nord de l’Estat, Ferran Guiu. Tots dos van fer una xarrada, organitzada per la UdL i el Group Saltó, per explicar els orígens i el creixement de la companyia, l’evolució dels seus vehicles elèctrics i el futur immediat de la conducció autònoma i la robòtica que, van assegurar, “és una qüestió de temps merament legal a Espanya”. Van assegurar que la voluntat de la seua companyia no és vendre una experiència de conducció, sinó temps que, en principi, guanyarien els seus clients gràcies a la conducció autònoma, així com anar oferint progressivament vehicles més assequibles que es renovin de forma constant. “Amb la tecnologia que hi ha un cotxe és un producte de luxe i l’únic que fa reduir-ne el preu és produir-lo en més quantitats i fent ús de la robòtica industrial”, van assenyalar Mata i Guiu, que van remarcar que “el meu cotxe no té res a veure ara amb el que era quan el vaig comprar, s’ha anat actualitzant i renovant mitjançant actualitzacions de software, és un organisme viu”. També van destacar que la meta no és produir un vehicle per si mateix, “sinó tot un ecosistema que faci la vida de les persones millor”.
Pel que fa a la conducció autònoma, van assenyalar que des del 2012 estan recopilant dades dels seus vehicles que circulen per ciutats nord-americanes per “crear una xarxa neuronal” que els seus cotxes utilitzen per conduir i prevenir incidents. “A Austin, el nostre vehicle fullset driving ja ha recorregut 3,1 milions de milles amb 0 incidents, és un sistema que ni surt de festa, ni beu ni s’adorm”, van remarcar Mata i Guiu.
Tesla també està aprofitant les dades recopilades dels seus cotxes per crear robots i altres sistemes. De fet, començaran a produir l’androide Optimus, “que podria fer treballs perillosos o repetitius o estar a casa per a tasques domèstiques”. “I no volem quedar-nos aquí, robots a part, en el futur tots els sistemes, des del nostre rellotge, els vehicles o els semàfors es comunicaran per fer la vida més còmoda i segura”, van afegir els membres de la companyia, que van instar el públic a apostar sempre per la innovació tot i que encara no es tingui un objectiu marcat. “Per a què fas alguna cosa? Això ja es veurà, abans del negoci sempre ve la innovació”, van concloure.