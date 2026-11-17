EQUIPAMENTS
Acord perquè la parròquia del Clot aculli el nou centre cívic
El bisbat cedeix espais dels edificis annexos a la Paeria, que els reformarà. Primera fase d’obres de 715.000 € que hauran d’estar licitades abans del mes de març
El bisbat ha acordat amb l’ajuntament la cessió de part dels edificis associats a la parròquia de Santa Maria Magdalena, al barri del Clot, per rehabilitar-los i convertir-los en l’esperat nou centre cívic del barri. La diòcesi manté la propietat i fa una cessió de superfície a la Paeria durant 50 anys, una cosa necessària perquè l’ajuntament pugui invertir fons” en la reforma indispensable dels interiors, segons va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de firmar el conveni amb el bisbe de Lleida, Daniel Palau. L’alcalde va detallar que en una primera fase s’invertiran 715.000 euros, dels quals el 40% procedeixen de fons europeus Feder. “Abans del mes de març ha d’estar el projecte redactat i en fase de licitació, així ho exigeix la Comissió Europea”, va assenyalar.
El bisbe va considerar la firma del conveni “una bona notícia per al barri i la ciutat” que “posa de manifest que la col·laboració entre institucions és possible”. Va recordar que la diòcesi ja cedeix espais de la parròquia a l’associació de veïns des del 2021, i va explicar que a l’abril del 2024 es va constituir una comissió entre les dos institucions i la junta veïnal per fer possible el futur centre cívic. Així mateix, Palau va demanar a l’ajuntament que la comissió de seguiment que es contemplava el 2024 “sigui una realitat”, ja que “no s’ha donat l’oportunitat de tornar a trobar-nos oficialment des d’aleshores”, va afirmar.
L’ajuntament habilitarà el centre cívic a l’edifici parroquial situat entre els carrers Ramon Llull i Paer Casanovas, i l’inclourà en el contracte de manteniment dels edificis municipals. L’actuació forma part de l’acord pressupostari entre el govern municipal i Junts del 2025. Així, el Clot disposarà d’un hub cívic que Larrosa va definir com “un espai d’acollida les entitats del barri, pensat només per a la participació ciutadana i la creació de comunitat”.