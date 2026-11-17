Denúncia de Junts contra les xarxes de la Diputació
Junts per Catalunya i Impulsem van denunciar ahir davant la junta electoral de zona l’ús “partidista” de les xarxes socials de la Diputació després que el perfil de la corporació en dos xarxes difongués una foto del diputat Jordi Verdú en una visita institucional a la Fira de Maials diumenge mentre entregava propaganda electoral d’ERC. Els dos partits, que conformen el principal grup de l’oposició a la Diputació, van acusar el govern provincial (ERC, PSC, UA i APL) de vulnerar el principi de neutralitat dels poders públics, ja que “s’han utilitzat mitjans institucionals amb finalitats electoralistes en campanya. Van demanar que la junta obligui la Diputació a retirar la imatge i a preservar la neutralitat institucional. També van instar a evitar publicacions similars.