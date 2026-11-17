COMERÇ
Llestos els pilars del centre comercial de Torre Salses
Les obres del centre comercial Shopping Promenade, a Torre Salses, avancen a bon ritme i ja s’han aixecat els pilars del futur complex, que tindrà 56.000 metres quadrats i unes 120 botigues. Els treballs van començar al juny i, després d’una primera fase de moviment de terres i fonamentacions ja s’estan construint els edificis del centre comercial. Les obres les porten a terme les empreses Romero Polo, Sorigué i Dragados i els seus promotors, Eurofund i Frey, invertiran 145 milions en la construcció. Una vegada estiguin acabats els edificis comercials, es procedirà a la urbanització de la zona, la plantació d’un miler d’arbres i la zona d’aparcaments.
La previsió és que les obres estiguin acabades a finals del 2027 i el centre comercial generi 400 llocs de treball directes i atregui entre 5 i 6 milions de visitants a l’any.