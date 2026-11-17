SUCCESSOS
Un mosso salva la vida d’un conductor amb aturada cardíaca per una hipoglucèmia severa
El xòfer, diabètic, va ser trobat inconscient, sense respirar i amb el cotxe amb el motor en marxa. “Li estic molt agraït”, diu la víctima en el retrobament amb el policia, del qual SEGRE és testimoni
“Baixa ràpid al pàrquing perquè em sembla que hi ha un conductor mort dins d’un cotxe amb el motor en marxa i tot just es pot respirar pel fum”. Això és el que li va dir a Jordi Castellnou, cap de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra a Ponent, la seua parella quan li va trucar la tarda del 31 d’octubre passat. El policia, que estava de guàrdia no presencial al seu domicili, no ho va dubtar i va baixar al pàrquing comunitari del carrer Pau Claris. “Vaig entrar al garatge i l’ambient era irrespirable pel fum i els gasos. En el primer moment, per la meua professió, vaig pensar que podia tractar-se d’un suïcidi però vaig descobrir que el conductor havia patit algun tipus d’indisposició”. La víctima era Andrés Rodero, de 65 anys, i havia patit una severa baixada de sucre (hipoglucèmia) al fallar-li el sensor de la bomba d’insulina que portava per patir diabetis tipus 1.
“El primer que vaig fer va ser apagar el motor. Tenia el cap endavant, no tenia constants vitals, estava totalment inconscient i no respirava. El vaig treure del cotxe i li vaig fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Poc després va començar a respirar i el vaig posar en posició lateral de seguretat, però seguia inconscient”, explica Jordi Castellnou. Simultàniament, la seua parella, des de fora del pàrquing i que estava amb la nadó d’ambdós de vuit mesos, va trucar al 112. També van deixar la porta del pàrquing oberta perquè es ventilés. Minuts després van arribar dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van seguir amb les maniobres de reanimació i li van administrar medicació, fins que va recuperar la consciència.” Va ser evacuat amb pronòstic greu a l’hospital Arnau de Vilanova, on el policia va anar per interessar-se pel seu estat.
“Li estic molt agraït. Si no arriba a ser per ell, ara no ho estaria explicant”, va assegurar ahir Andrés Rodero en el retrobament amb Jordi Castellnou que va tenir lloc a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida, del qual SEGRE va ser testimoni. El conductor recorda com ho va viure: “Només recordo que vaig aparcar, vaig intentar baixar del cotxe però res més. No vaig tenir temps ni de parar el cotxe”.
Quan va recuperar la consciència ja estava en una llitera. “A l’Arnau de Vilanova em van dir que havia tornat a nàixer. He tingut sort perquè, si no hagués intervingut ningú en aquells instants, no ho hauria contat”, va afirmar. Temien que tingués seqüeles però no ha estat així. Aquell mateix dia li van posar un nou sensor.