EMPRESES
“Per mantenir l’estat del benestar necessitem empreses que funcionin”
Artur Mas advoca a Lleida per reduir la burocràcia i la càrrega impositiva que suporten
“Si volem mantenir l’estat del benestar com fins ara, només es pot aconseguir amb un ecosistema d’empreses que funcionin.” Així de clar es va expressar ahir l’expresident de la Generalitat Artur Mas en la xarrada que va fer ahir a la Cambra de Comerç sobre la situació empresarial de Catalunya. Una conferència en la qual va avisar que els estats “no poden continuar depenent del deute” per al seu correcte funcionament, posant com a exemple França, i que la manera de solucionar problemes com l’habitatge és “una col·laboració publicoprivada i administrativa molt estreta”. "Si no tenim un ecosistema d’empreses que acompanyin aquests processos, totes les altres coses són promeses impossibles de complir, necessitem partits que entenguin d’economia, i cada vegada n’hi ha menys”, va assegurar Mas.
En relació amb la situació actual del teixit empresarial català, l’expresident va assenyalar que “tenim un potencial gran, però està frenat per obstacles com la burocràcia, les infraestructures, la mobilitat i els recursos humans”. Per posar remei a la situació, va advocar per reduir l’excessiva burocràcia, resoldre el dèficit d’infraestructures i reduir la càrrega impositiva a les empreses. Abans de la xarrada i a preguntes dels mitjans, Mas va donar suport a Junts aquest 29N i va dir que serà “l’única veu catalana a Madrid lliure al no estar supeditada a partits espanyols”.