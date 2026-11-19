Colau acusa el PSOE de copiar-li mesures que després no compleix
La candidata de Front Ampli, Ada Colau, va elevar ahir les crítiques al PSOE a l’acusar-lo de copiar mesures de la coalició d’esquerres que l’Executiu no ha posat en marxa. A més, va criticar els socialistes per apel·lar al vot útil quan, segons va advertir, “per si sols no poden garantir un govern progressista”. La candidata a Lleida, Montse Cortasa, va presentar mesures per reduir les quotes dels autònoms amb ingressos baixos i reforçar la petita empresa.