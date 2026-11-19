URBANISME
Llum verda a licitar les obres per rebaixar la canalització del Segre
L’ajuntament licitarà en els propers dies la segona fase del projecte per reduir la inundabilitat de Cappont, que consistirà principalment a eixamplar el curs del riu Segre a la canalització rebaixant el passeig lateral. El govern municipal va informar ahir en la comissió de Gestió de la Ciutat sobre aquest contracte, que compta amb un pressupost de 5,1 milions d’euros i un termini d’execució de 7 mesos, que començarien a principis del 2027, i que inclouria l’àrea compresa entre el pont de Príncep de Viana i la passarel·la del Liceu Escolar, aproximadament.
Aquests treballs, juntament amb la primera fase del projecte (que consisteix a ampliar el mur de Grenyana i el dels Camps Elisis), permetran desbloquejar projectes clau per a Cappont com l’institut o el nou CAP. D’altra banda, en la comissió també es va informar de la licitació de les obres d’excavació i restauració del parc de la Cuirassa, l’antic barri jueu de la ciutat, per 250.000 euros, així com del concurs públic del nou servei de control de la població de coloms i mosquits.