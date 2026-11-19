Quatre de cada deu pisos de la província de Lleida no tenen ascensor
Una relació menor que les mitjanes catalana i estatal, segons un estudi de Pisos.com
Un estudi del portal immobiliari Pisos.com ha revelat aquest dijous que el 52,9% dels pisos a Catalunya no disposen d'ascensor, un 43% en la província de Lleida. Així, els pisos que sí que tenen aquesta instal·lació a Catalunya són el 47,1%, per sota de la mitjana espanyola, que és del 48,9%. Per demarcacions, Lleida i Tarragona superen la mitjana estatal, amb un 56,3% i un 53,1% d'habitatges amb aquesta instal·lació. A continuació se situen Barcelona, amb un 46%, i Girona, que tanca la classificació amb un 45,3%. Les xifres posen de manifest les diferències territorials en les condicions d'accessibilitat del parc residencial, un aspecte rellevant davant un context d'envelliment de la població.
Lleida lidera les capitals catalanes
Les diferències també es reprodueixen entre les capitals de demarcació. Lleida és la que registra una proporció més elevada de pisos amb ascensor, amb un 62,4%, seguida de Barcelona, amb un 50,9%, i Girona, amb un 50,6%. Tarragona es posiciona amb una de les proporcions més baixes entre les capitals de província de l'Estat, amb un 41%.
Els números de Catalunya contrasten amb els de les capitals espanyoles que es troben al capdavant de la classificació. Sant Sebastià ocupa el primer lloc, amb un 82,4% d'habitatges amb aquesta instal·lació, més del doble que a la ciutat de Tarragona. A continuació, la segueixen Ciudad Real (82%) i Pamplona (78,7%). Al final de la cua hi ha Osca, amb un 38,9%, seguida de Conca (40,6%) i Sòria (40,7%).
Barcelona, entre les capitals amb menys pisos amb garatge
L'estudi també analitza la disponibilitat de garatges als habitatges i constata diferències importants entre les capitals de província. Barcelona és una de les ciutats amb una proporció més baixa de pisos amb aparcament, amb només un 8,8% dels immobles. Lleida registra un percentatge de l'11,2%, mentre que València se situa en el 16,1% i Madrid, en el 16,7%.
A l'altre extrem, Guadalajara encapçala la classificació estatal, amb un 54,2% dels immobles amb garatge, seguida de Terol (53,3%) i Lugo (53%). D'acord amb la investigació, les diferències entre territoris responen, en bona part, a les característiques urbanístiques de cada municipi i a la configuració històrica del seu parc d'habitatges.
L'accessibilitat, un repte per a la rehabilitació
El director d'Estudis de Pisos.com, Ferran Font, ha assenyalat en un comunicat que "l'accessibilitat és un aspecte que ha de guanyar protagonisme en l'anàlisi del parc residencial". El responsable de l'estudi considera que "la presència d'ascensor no només millora les condicions d'habitabilitat d'un edifici, sinó que també amplia el perfil de persones que poden accedir als seus habitatges i utilitzar-les amb autonomia". En el context actual d'envelliment demogràfic, incorporar aquesta perspectiva en l'adaptació dels edificis "serà fonamental" i adquireix una "importància creixent" per "avançar cap a un parc immobiliari més preparat per les necessitats futures", ha afegit.