ERC proposa garantir el català a la Justícia
La candidata d’ERC al Senat per Lleida, Sílvia Martínez, va denunciar que només el 6,56% de les sentències judicials dictades a Catalunya el 2024 es van redactar en català, i va defensar que el coneixement d’aquesta llengua sigui una garantia efectiva en l’Administració de Justícia i no només un mèrit per als seus professionals.
Segons va denunciar Martínez, aquesta situació mostra la desigualtat que pateix el català en l’àmbit judicial, i va defensar una reforma de la llei orgànica del Poder Judicial perquè la ciutadania pugui relacionar-se amb els òrgans judicials en català sense que això representi una dificultat afegida ni comporti renunciar a la llengua pròpia. “Podem parlar en català davant d’un jutge? Rebrem una sentència en català?”, es va preguntar la candidata, que va advertir que aquesta realitat mostra les dificultats que encara existeixen per exercir els drets lingüístics a Catalunya.