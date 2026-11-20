PROJECTES
Una llar per començar de nou
El projecte Housing First compleix deu anys havent ajudat 59 persones sense sostre. Impulsat per la Paeria i Sant Joan de Déu, ofereix habitatge estable i acompanyament individual
“Des que tinc una llar, soc una altra persona”, va assegurar Charo, una de les usuàries del programa Housing First (primer la casa, en anglès). Un projecte impulsat per la Paeria en col·laboració amb Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que consisteix a facilitar un habitatge a persones que són al carrer, com a punt de partida per afavorir l’estabilitat personal i recuperar la normalització de les activitats socials, al costat de l’acompanyament de treballadors socials. Després de 10 anys de trajectòria, el programa ha aconseguit treure del carrer i oferir una nova vida a 59 persones sense sostre. Segons va explicar el director del projecte, Josep Agustí, aquest “facilita que la persona no torni al carrer i pugui fer el seu procés de forma individualitzada i amb el temps necessari”.
“Quan em van oferir el pis, no m’ho creia. Vaig pensar que m’enganyaven”, va assenyalar Luisa, una altra de les participants, durant una taula redona celebrada ahir en el marc del desè aniversari del programa. Per la seua part, María Victoria va assegurar haver viscut un canvi de rumb en la seua vida en tan sols set mesos. “Vaig tornar a nàixer quan em van donar la notícia”, va indicar. “Ja no estaré a la deriva”, va dir que va pensar.
Actualment, el programa disposa de 37 pisos, amb una rotació de persones reduïda, amb l’objectiu que les que accedeixen a una llar puguin mantenir-lo com a residència de forma estable. Hi ha tan sols tres requisits: els usuaris s’han de comprometre a acceptar la intervenció de l’equip, a assumir un copagament i a mantenir una bona convivència veïnal. Una de les dades més destacades és que abans de prendre part en el programa la majoria dels participants, amb una mitjana de 55 anys, acumulen set anys de vida al carrer. Així mateix, el nombre de dones participants tendeix a l’alça, així com el de les persones amb un grau de discapacitat superior al 65%, que representen el 45% del total d’usuaris atesos.