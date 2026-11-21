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Premi d’excel·lència a la unitat d’ictus de l’Arnau
La unitat d’ictus de l’hospital Arnau de Vilanova ha estat reconeguda amb tres distincions d’excel·lència en la màxima categoria (diamant) dels premis Angels, uns guardons internacionals avalats per la European Stroke Organisation (ESO) i la World Stroke Organisation (WSO) que certifiquen els màxims estàndards de qualitat, rapidesa i eficàcia en l’atenció als ictus. Van recollir les distincions infermeres de la unitat juntament amb Montse Molina, supervisora d’Infermeria de Neurologia i referent en ictus. Van reconèixer la implicació del cap de Neurologia, Francesc Purroy, i de Miriam Paul, la doctora responsable del registre de dades i indicadors de qualitat de la unitat. La unitat d’ictus de l’Arnau ha ampliat recentment l’horari de tractament dels casos més greus, ara a tots els dies de la setmana en horari diürn.