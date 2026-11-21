Qui guanyarà aquestes eleccions generals?
SEGRE encara l’última setmana de campanya amb el sondeig, entrevistes i la nit electoral amb els resultats
Demà diumenge en SEGRE publicarem la nostra enquesta electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre a Lleida i al conjunt de l’Estat. Hi haurà sorpreses? Algun gir electoral? Quins partits pugen i quins cauen? S’ho jugaran entre dos partits, tres... o quatre? No els podem avançar res, però sí que els advertim que farà parlar. La trobaran demà diumenge a les primeres pàgines de SEGRE. El sondeig explicarà la intenció i percentatges de vot i el ventall d’escons possible que cada partit podria aconseguir.
L’enquesta l’ha portat a terme Infortécnica per a SEGRE, del 26 d’octubre al 16 de novembre, amb una mostra de població de 1.910 persones al conjunt d’Espanya i 450 per a la província de Lleida. El marge d’error és del 2,27%.
Entrevistes als candidats
Durant tota la setmana que ve, podrem llegir i escoltar els qui aspiren a representar els lleidatans a Madrid. En els propers dies, tant SEGRE com Lleida TV asseuran davant dels seus lectors (vegeu el calendari) els principals candidats de la demarcació per conèixer què ofereixen, les seues prioritats i quin paper volen que tingui Lleida en la pròxima legislatura. La ronda començarà dilluns vinent 23 amb Montse Cortasa, cap de llista de Front Ampli. El dimarts 24 serà el torn del PP, amb Roger Melero. El dimecres 25 li toca al candidat de Junts, Isidre Gavín. El segueix, el dijous 26, la candidata d’Esquerra Republicana Inés Granollers i, finalment, Cristina Morón tancarà la ronda d’entrevistes el divendres 27 representant el PSC. Aquestes entrevistes permetran conèixer de primera mà les seues propostes i els arguments amb què aspiren a aconseguir la confiança dels electors lleidatans.
El juliol del 2023 el PSC va ser la força més votada a Lleida i va aconseguir dos dels quatre diputats en joc, mentre que ERC i Junts es van repartir els altres dos. El PP, malgrat superar el 12% dels vots, es va quedar sense representació. Tres anys després, res està escrit. La batalla passa per aconseguir un diputat més, conservar el que ja es té o obrir-se pas entre les formacions que aspiren a tenir representació per Lleida.
Nit electoral
La festa final arribarà diumenge vinent, 29 de novembre. El Grup SEGRE els oferirem tota la jornada electoral en una cobertura àmplia i en tots els mitjans. Cobertura que seguirà amb les publicacions de resultats per municipis i barris, ja al diari en paper.
CALENDARI
Tota la setmana: Entrevistes
- Montse Cortasa (Front Ampli): Dilluns 23 (SEGRE)
- Roger Melero (PP): Dilluns 23 (TV), dimarts 24 (SEGRE)
- Isidre Gavín (Junts): Dimarts 24 (TV) i dimecres 25 (SEGRE)
- Inés Granollers (ERC): Dimecres 25 (TV) i dijous 26 (SEGRE)
- Cristina Morón (PSC): Dijous 26 (TV) i divendres 27 (SEGRE)