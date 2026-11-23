Els partits es llancen a captar indecisos després de l’enquesta de SEGRE
Tots destaquen el 40% de l’electorat que no ha decidit el vot. El sondeig dona 2 diputats al PSC, 1 per a ERC i l’últim se’l disputarien socialistes, Junts i PP
L’enquesta de SEGRE ha marcat el full de ruta dels partits per a l’última setmana de campanya de les eleccions generals de diumenge vinent: convèncer els indecisos, que a Lleida seria el 40% de l’electorat. Així ho van assegurar els candidats al Congrés de les principals formacions que es presenten a la província, que van remarcar que “no hi ha res fet i tot està per decidir”, alhora que van apel·lar al vot útil per consolidar la majoria progressista, fer valer els interessos dels catalans a Madrid o provocar un canvi de govern.
Val a recordar que l’enquesta elaborada per Infortécnica per a aquest diari preveu que el PSC tornarà a ser la força més votada a Lleida conservant els dos diputats actuals i que fins i tot podria optar a un tercer que es disputaria amb Junts i PP, mentre que ERC mantindria el seu escó.
La cap de llista del PSC al Congrés, Cristina Morón, va advertir que “no podem donar res per fet” i va remarcar que aquestes eleccions “són decisives, ens hi juguem continuar avançant o retrocedir amb un govern de Feijóo i Abascal”. Així mateix, va remarcar que “Lleida pot ser determinant per decidir el futur del país”.
La seua homòloga d’ERC, Inés Granollers, va assegurar que la seua formació “pot arribar als 2 diputats”. No obstant, va remarcar que ERC “és el vot útil” i que “la clau passa per l’abstenció, que és progressista”.
El candidat de Junts, Isidre Gavín, també va destacar els indecisos, als quals va demanar “votar en clau catalana i sobretot lleidatana i pirinenca”, ja que “només a Junts posem Catalunya i els interessos de Lleida com a única prioritat”.
Per la seua part, el candidat del PP, Roger Melero, va assenyalar que “som l’únic partit amb opcions d’aconseguir el diputat que no investirà Pedro Sánchez, volem captar el vot de les persones que volen un canvi i estan fartes de les polítiques socialistes”. Finalment, Montse Cortasa, de Comuns-Front Ampli, va assenyalar que “aquesta setmana serà clau i al que encara s’ho estigui pensant li diria que el seu vot pot fer avançar l’esquerra”.