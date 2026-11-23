Sánchez apel·la a la “remuntada” per guanyar la “internacional ultradretana”
El cap de l’Executiu i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, va arengar ahir els socialistes a realitzar un esforç extra en la “setmana de la remuntada” que resta per guanyar les eleccions el 29N i reeditar el Govern. “Ens queda una setmana fins a les eleccions, la de la remuntada, un dia per votar i quatre anys per avançar amb un govern progressista”, va dir en un acte a Múrcia, on va subratllar que l’“única papereta” capaç de “vèncer la internacional ultradretana” és la del PSOE. Per això va demanar posar-ho “tot al roig” a tots els espanyols que vulguin un país que avanci i va tornar a xifrar en un 75% la participació necessària per reeditar el Govern progressista. Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va tornar a advertir a Girona que PP i Vox volen “desmuntar” l’autogovern de Catalunya, com ja va dir a Lleida dissabte. Per la seua part, la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va assegurar que el PP “només fa servir el català en campanya per demanar el vot” però que “després se’l carregaran”. Paral·lelament, el cap de llista del PSC per Lleida al Senat, Jan Pomés, va advertir que “cal una majoria progressista al Senat per accelerar els avenços que el PP ha frenat i tombat” i va demanar “una mobilització històrica”.