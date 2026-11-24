BARRIS
La Paeria va pagar el trasllat de les torres dels Mangraners
Les obres van costar 3,2 milions el 2006
L’ajuntament va costejar íntegrament el desmantellament i el trasllat de les torres elèctriques de les dos línies d’alta tensió que van creuar el barri dels Mangraners fins al 2006, unes obres valorades en uns 3,2 milions d’euros. Així ho reivindica el llavors alcalde Àngel Ros, que el 2004 (el seu primer any d’alcaldia) va arribar a un acord amb Red Eléctrica per posar fi a una reivindicació veïnal que va començar el 1986. “Vaig anar a Madrid a negociar amb el llavors president de l’empresa pública propietària de les torres, Luis Atienza, i vam pagar tot el cost de les obres a terminis”, explica l’exalcalde. Ho recorda com “una prioritat que va quedar resolta en el meu primer mandat”, i explica que “vaig afrontar aquest tema i vaig parlar molt amb els veïns i afectats, sobretot amb els presidents veïnals Pepito Montserrat i Antonio Águila”.
Per celebrar el 20 aniversari sense torres elèctriques, l’associació de veïns dels Mangraners ha estrenat una exposició al centre cívic amb fotos històriques, retalls de premsa i diferents materials que els veïns van utilitzar per manifestar-se durant aquesta reivindicació històrica del barri.