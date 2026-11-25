GENERALITAT
El Govern compra 84 pisos a Lleida per a lloguer social
Són un total de 62 a la capital, 20 a Balaguer, un a Tàrrega i un a Tremp. Dins d’un paquet de 460 a tot Catalunya
El Govern va aprovar ahir la compra de 460 habitatges per un valor de 40,28 milions d’euros. Els pisos, que actualment ja són destinats a polítiques socials i són gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’una gestió, passessin a formar part del parc públic “de manera permanent” i no podran tornar al mercat privat. D’aquesta manera, la compra permetrà mantenir l’ús social més enllà de la cessió.
La majoria dels habitatges es troben en municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionat, per la qual cosa l’actuació “reforça el parc públic allà on hi ha més necessitat d’habitatge assequible i aquesta necessitat està acreditada”. Del total, 62 són a la ciutat de Lleida, 20 a Balaguer, un a Tàrrega i un altre a Tremp, va informar el Govern després del Consell Executiu.
L’operació forma part d’una política d’habitatge que combina la compra de pisos, la construcció d’habitatge protegit i la rehabilitació de la ja existent. Aquesta política es basa en el principi bàsic que l’habitatge que se sumi al parc públic s’ha de mantenir protegit per sempre, el mateix criteri que aplica el Pla 50.000, amb què la Generalitat s’ha proposat l’objectiu de sumar 50.000 habitatges protegits l’any 2030. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va concretar que la compra no s’ha fet per tempteig i retracte, sinó que ha estat una operació pactada amb les empreses BuildingCenter, SAU i LivingCenter Activos Inmobiliarios SA. És una mesura que “ve a complementar” les altres polítiques del Govern per ampliar el parc públic, va afegir.
Malgrat que Lleida constava al mapa de zones de mercat residencial tensionat (ZMRT), deixarà de ser-ho el març del 2027, quan s’esgoti el termini inicial de tres anys des de la declaració el 2024 i no es prorrogui.
L’Executiu va afirmar que l’exclusió es deu al fet que la situació del mercat immobiliari ha “millorat” per l’“aplicació del límit dels preus de lloguer” i “per les diverses polítiques d’habitatge”.