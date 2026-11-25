TECNOLOGIA
“La IA no suprimeix la ignorància, la potencia”
Jornada de la UdL i Mobile World Capital
La Universitat de Lleida i la Fundació Mobile World Capital Barcelona van organitzar ahir l’Upskilling Day, un esdeveniment per fomentar la modernització de les competències digitals i integrar les noves tecnologies en el món professional. El primer taller el va organitzar Miguel Ángel Durán, divulgador tècnic conegut en xarxes com Midu.dev. Els assistents van aprendre com fer les noves interfícies d’usuari en pàgines web, ja que, segons Durán, “fins ara es maquetaven de cara a persones, però ara aniran dirigides a agents d’IA”. Va explicar que les universitats i centres educatius han d’adaptar-se als nous temps, i que els usuaris hem d’esforçar-nos per aprendre, ja que “la IA no suprimeix la ignorància, sinó que la potencia”.
Així mateix, Alfons Marqués i Nessa Molina, de l’empresa Ironhack, van parlar sobre com incorporar la IA a les empreses. Marc Llobera, d’Aurobotics, va explicar l’ús de drons i IA per cartografiar i analitzar el terreny. Finalment, Manar Benkraouda i Emilie Bernarden, de The Tech Nation, van explicar com crear un “segon cervell” digital amb IA per organitzar i millorar la productivitat.