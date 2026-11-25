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Pardinyes vol “blindar” el pàrquing gratis i el mercat a Barris Nord
L’organització de veïns de Pardinyes (Orvepard) i la Plataforma de Veïns del barri van celebrar ahir una multitudinària assemblea informativa sobre la requalificació urbanística del pàrquing de davant del pavelló Barris Nord, que la Paeria va portar a terme el gener de l’any passat, quan va passar de considerar-se zona verda a un espai per a usos comunitaris. “Volem blindar el pàrquing gratuït actual i el mercat setmanal dels dissabtes”, va explicar el president de la junta veïnal, Ismael Ruiz, qui va assenyalar que aquesta nova qualificació obre la porta a la construcció d’equipaments en aquest emplaçament o a regular el pàrquing amb una zona blava. “La Paeria ens ha assegurat que no canviarà res ni té la intenció de construir edificis en l’actual pàrquing, però tenim por que d’aquí a uns anys canviïn d’opinió”, va explicar el president veïnal. Ruiz va valorar que l’aparcament gratuït actual és “necessari per al barri” pel seu caràcter “dissuasiu”, i va recordar que la Paeria ja va sondejar convertir-lo en una zona blava l’any passat, la qual cosa va causar un fort rebuig veïnal a Pardinyes i Balàfia.
Quan va fer la requalificació, l’ajuntament va explicar que va ser un tràmit tècnic per consolidar la situació actual de l’estacionament de vehicles a l’espai, i els dissabtes com a zona del mercat setmanal.