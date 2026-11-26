CIÈNCIA
L’IRBLleida s’internacionalitza
L’institut d’investigació ha atret set professionals estrangers en dos anys. N’ha becat 9 de seus que són en centres científics d’altres països
L’institut d’investigació biomèdica IRBLleida impulsa la mobilitat internacional dels seus investigadors i l’arribada de talent d’altres països amb beques promogudes per la seua oficina de captació de talent, que en els últims dos anys ha aconseguit atreure 7 investigadors estrangers i ha finançat estades en centres d’investigació d’altres països a 9 científics més. “Força personal investigador se n’ha anat a Austràlia, i d’altres han vingut a Lleida des de països de Llatinoamèrica o el Canadà”, va posar com exemples Anna Verdugo, tècnica de projectes de l’IRBLleida.
L’institut va celebrar ahir una jornada a CaixaForum per evidenciar que “malgrat que som molt a prop de Barcelona, a Lleida demostrem que podem fer ciència d’excel·lència i tenim un bon ecosistema científic per atreure talent”, va assegurar Verdugo.
Una de les participants va ser Anabel Sorolla, investigadora principal del grup de Biomarcadors en Càncer de l’IRBLleida, que té com a objectiu “identificar biomarcadors que puguin dissenyar teràpies menys invasives gràcies a la predicció dels tractaments abans d’aplicar-los”, va explicar. La doctora lleidatana va estar vuit anys i mig en dos centres d’investigació d’Austràlia, la qual cosa “m’ha permès conèixer altres maneres de fer investigació i interaccionar amb professionals pioners en altres àmbits”, tot i que “sempre he tingut molt clar que volia tornar a Lleida per aportar aquí totes les experiències i coneixements que vaig adquirir”, va assegurar.
Per la seua part, Aida Serra es va traslladar a Singapur durant set anys després d’estudiar a la UdL, on ara és professora. La lleidatana lidera un grup d’investigació de l’IRBLleida amb Xavier Gallart en el qual “investiguem sobre la neurodegeneració per identificar biomarcadors i mecanismes de malalties com l’Alzheimer”, per a la qual “trobar una cura és complicat, però la investigació és molt potent i la podem diagnosticar abans, o saber que hi ha components vasculars o de salut oral”, va assenyalar. “La investigació a Singapur és a un altre nivell perquè es disposa de molts diners, la qual cosa dona llibertat”, va valorar.