SUCCESSOS
Lliures amb càrrecs els dos arrestats per l’onada de robatoris en comerços
Un d’ells ha estat detingut tres vegades aquest mes i l’altre dos, la darrera tres dies abans. Els Mossos han desplegat un dispositiu davant l’alarma generada
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar dilluns la posada en llibertat amb càrrecs per als dos homes, de 24 i 38 anys, detinguts diumenge a la matinada com a presumptes autors del robatori en un establiment del carrer Canonge Brugulat, segons van informar ahir fonts solvents. Es dona la circumstància que l’individu de 38 anys acumula més de 30 antecedents policials i diumenge va ser la tercera vegada que era arrestat per robatoris aquest mes mentre que l’individu de 24 anys ja havia estat detingut just tres dies abans al ser sorprès robant en un bar de la plaça de les Missions. Les detencions són fruit d’un dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra pels nombrosos casos denunciats, especialment a la Zona Alta, Instituts i passeig de Ronda i l’alarma que ha generat entre els comerciants, com va avançar aquest diari.
L’últim robatori pel qual van ser detinguts aquests dos individus es va registrar al voltant de la una de la matinada de diumenge quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos va rebre l’avís d’un robatori amb força en una botiga del carrer Canonge Brugulat, d’on es van emportar la recaptació de la caixa. Poc després, amb la descripció dels presumptes autors i davant de les sospites que podia tractar-se d’uns lladres molt actius, van localitzar dos individus a prop del lloc de l’assalt. En el moment en què els agents de paisà es van identificar com a policies, es van separar i van intentar fugir. Finalment, els van interceptar i els van detenir als carrers Juli Cèsar i Gaspar de Portolà. Els sospitosos portaven a sobre dos bosses amb 155 euros en monedes.
L’home de 38 anys, a més de constar-li 30 antecedents, ja havia estat detingut el dia 2 de novembre per un robatori en una perruqueria, i el dia 16 per un assalt en un supermercat de Ronda. A l’altre detingut l’havien enxampat tres dies abans robant en un bar de la plaça de les Missions i també li van imputar un robatori el dia 15 en un establiment a Ramón i Cajal. La investigació continua oberta i no descarten que estiguin implicats en altres robatoris.