REIVINDICACIÓ
Els gitanos demanen més cooperació institucional contra la discriminació
Denuncien les dificultats per accedir a l’habitatge, a l’ocupació i a l’educació
Les associacions gitanes de Lleida reclamen més coordinació entre les administracions per combatre les desigualtats que afecten els col·lectius més vulnerables. Així ho van posar de manifest ahir Nando Nouvilas, de l’associació Fem Progrés, i Paco Salazar, de l’associació Futur, durant les jornades sobre el poble gitano que acull la UdL al campus de Cappont. Tots dos van abordar davant d’estudiants i membres del grup d’investigació les dificultats que troben les famílies gitanes per accedir a l’habitatge, a l’ocupació i a l’educació.
Nouvilas va denunciar que encara hi ha propietaris que es neguen a llogar o vendre un habitatge a una persona pel mer fet de ser gitana. Una discriminació que també pateixen altres col·lectius. Per la seua part, Salazar va reclamar que els departaments d’educació, de treball i els serveis socials treballin conjuntament. Salazar va assenyalar que alguns joves gitanos prioritzen obtenir el carnet de conduir davant el graduat escolar perquè consideren que els ofereix més possibilitats de trobar feina. Nouvilas va defensar la necessitat d’implicar les famílies, els serveis socials i les esglésies evangèliques per motivar els joves a continuar estudiant.
El psicopedagog i mestre Joan M. Girona va defensar les mesures de reserva de places universitàries per a gitanos, mentre encara persisteixi la desigualtat. Considera que disposar de més referents gitanos contribuiria a combatre l’absentisme escolar entre els joves.