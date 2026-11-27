JORNADA
Tecnologia per ajudar a casa les persones grans dependents
Una jornada a la UdL constata la sobrecàrrega més gran de les famílies
Abast Serveis va organitzar ahir a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida Viure a casa, mirar al futur, una jornada per donar visibilitat al sector de la cura de gent gran i dependents. S’hi va celebrar una taula redona en què es va parlar de l’experiència de familiars, professionals i membres de la comunitat sobre com és l’envelliment actiu i com funciona el sector assistencial. La jornada va comptar a més amb la presentació de tecnologies de suport als professionals de la mà de Grup Saltó.
Meritxell Mateu i Carme Teba, directores d’Abast, van explicar que les noves tecnologies són claus en el futur del sector: “Les necessitats de les persones grans han canviat, hi ha un augment de les malalties cròniques i una sobrecàrrega més gran de les famílies”, va dir Mateu. La jornada va servir per reunir professionals de diferents àmbits per compartir experiències i plantejar noves fórmules per, segons Teba, “millorar la cura de les persones que comencen el procés de dependència però continuen volent viure a casa seua”. “Les persones grans adopten les noves tecnologies com un nou projecte, i l’acceptació només anirà a més a mesura que passin els anys.”
Roger Duart, responsable de desenvolupament de negoci de Grup Saltó, va presentar la plataforma SomCare, una eina d’ajuda als professionals de l’assistència. Ara mateix compta amb dos dispositius, un de sobretaula i un robot autònom, malgrat que tots dos compleixen la mateixa funció: “Estan fets per als professionals, però les persones grans també hi poden interactuar. Poden conversar, escoltar música i fins i tot programar recordatoris.” Va explicar que “treballar amb Abast és ideal per donar a conèixer les eines”.