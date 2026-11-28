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Imputat per circular sense tenir el carnet al centre de Lleida
Detenen un home de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractament
La Guàrdia Urbana va imputar dijous un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. El xòfer va ser aturat a la plaça Ricard Viñes i, a l’identificar-lo, els agents van descobrir que estava circulant sense haver obtingut mai el carnet.
D’altra banda, la Policia Local va detenir durant la matinada de divendres un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar. L’arrest es va produir a dos quarts d’una, quan els agents van intervenir en un domicili del carrer Salmerón, al Centre Històric.