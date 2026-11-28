SANITAT
Mi NovAliança estrena dilluns les noves consultes al vell Frontó
Amb 26 sales i un pàrquing de 1.200 m2 a pocs metres de l’hospital, a Prat de la Riba. Amb tecnologia per “reduir el temps d’espera i millorar el confort”
La clínica Mi NovAliança inaugurarà dilluns vinent el nou edifici de consultes externes a l’històric edifici de l’antic Frontó de l’avinguda Prat de la Riba número 83. Situat a pocs metres del seu hospital actual, el grup va adquirir l’edifici fa més d’un lustre i l’ha reformat íntegrament per guanyar 1.300 metres quadrats d’activitat mèdica i 1.200 de pàrquing per als usuaris, que obrirà dimecres 9 de desembre. Clíniques Mi celebra que amb aquesta obertura es consolida “com el grup hospitalari privat de referència a la ciutat i a tota la demarcació”.
L’espai incorpora 26 noves consultes d’alta especialització “concebudes per oferir una atenció mèdica d’avantguarda, més àgil i pròxima, optimitzant els circuits i els recursos per adaptar-se a les necessitats de pacients i professionals”, subratlla el grup.
El centre incorpora solucions tecnològiques avançades destinades a reduir el temps d’espera, agilitzar els processos administratius i assistencials i millorar el confort durant la visita mèdica. El president executiu i CEO de Clíniques Mi, Gaby Masurroll, explica que “no és només un centre més ampli i modern, sinó un espai pensat per acompanyar millor als nostres pacients i les seues famílies, mantenint intacta la vocació de servei i proximitat que ens defineix”.
Aquests nous equipaments se sumen a l’hospital ubicat en els números 79-81 de la mateixa avinguda, amb una superfície de 7.000 m2. Disposa de 43 habitacions individuals (5 de les quals destinades exclusivament a l’àrea de Pacients Semicrítics), així com sis quiròfans generals, dos sales de parts, dos quiròfans de cirurgia menor (on es poden practicar endoscòpies) i 14 boxs per a la unitat de Cirugria Major Ambulatòria.
Així mateix, el grup compta amb un edifici de consultes externes de 2.000 m2 al passatge de la Premsa 5, amb un total de 44 consultes que, sumades a les del nou edifici, arriben a un total de 70.
El vincle de Clíniques Mi amb la ciutat es remunta a l’any 2016, quan va adquirir l’emblemàtic hospital de Prat de la Riba, que fins llavors era propietat de Divina Pastora.