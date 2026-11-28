PAERIA
El ple insta a elaborar un cens d’habitatges buits a la ciutat
A l’abstenir-se el govern del PSC, que destaca que ja n’hi ha un del POUM
El ple de la Paeria va aprovar ahir la moció presentada pels grups municipals d’ERC i el Comú per elaborar un cens municipal dels habitatges buits que permeti conèixer els actius públics disponibles a la ciutat. La moció va ser aprovada amb 7 vots a favor dels impulsors, mentre que PSC, PP i Junts es van abstenir.
La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va assenyalar que l’ajuntament ja disposa d’un cens elaborat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), a partir d’una anàlisi del consum d’aigua. El POUM va xifrar en 649 el total d’habitatges buits. Alhora, Iglesias va assenyalar que s’està pendent d’un registre per part de la Generalitat i va defensar que “no té sentit destinar una quantitat de recursos ingents en paral·lel a la Generalitat”. A més, va afegir que s’està formalitzant la cessió de cinc solars de la Sareb al sector SUD-21.
La portaveu del PP, Anna Florista, va indicar la necessitat de disposar d’un cens “per buscar solucions i no buscar culpables”. Per la seua part, la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va defensar l’elaboració d’un cens “perquè cada administració dona una xifra diferent” i per informar els propietaris de les bonificacions possibles si ofereixen el seu pis buit. El regidor de Junts Joan Ramon Castro va criticar la gestió de la Sareb i Casa 47 i va proposar el traspàs del parc d’habitatge públic als ajuntaments. La portaveu de Vox, Gloria Rico, va assenyalar que per a altres formacions, “el problema no és que falti habitatge, sinó qui el controla”. La representant del Comú, Laura Bergés, va defensar que “cal prendre mesures per aprofitar l’habitatge existent”.