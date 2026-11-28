TRANSPORTS
El ple de Lleida aprova la compra de dos autobusos de segona mà
Per cobrir dos vehicles que s'han donat de baixa
El ple de la Paeria de Lleida va aprovar aquest divendres la modificació del contracte de gestió del transport urbà per incorporar dos autobusos de segona mà, destinats a substituir-ne dos que han estat donats de baixa.
El PP va retreure les contradiccions del govern en matèria pressupostària ja que, segons va indicar, anteriorment es va dir que no hi havia prou pressuposat, mentre que ara hi ha 48.000 euros per a l’adquisició de dos vehicles.
ERC va qüestionar que sigui el consistori qui hagi d’assumir el cost de l’operació i va considerar que la reposició hauria d’anar a càrrec de l’empresa concessionària.
Junts va recordar que l’antiguitat mitjana dels autobusos que presten el servei és de tretze anys, com els que es vol comprar, que són de segona mà. Va assenyalar que durant el mandat només s’ha adquirit un bus, el turístic, també de segona mà.
El Comú va criticar que s’opti per adquirir dos autobusos amb més de deu anys d’antiguitat, sense que l’empresa concessionària n’assumeixi la substitució. Va defensar la gestió directa.