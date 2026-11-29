MOBILITAT
ERC vol que s’obri el pàrquing de bicicletes de l’estació
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha portat al Parlament el fet que el pàrquing de bicis de la nova estació de busos, malgrat estar preparat per fer-se servir, continua tancat gairebé un any després de la inauguració de la terminal, com va informar SEGRE. Per això, ERC va presentar ahir una proposta de resolució per exigir l’obertura urgent de l’aparcament. La portaveu d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet, va lamentar que gairebé un any després “encara hi hagi serveis pendents de posar en marxa”. “La ciutadania no ha de pagar per les discrepàncies de la falta de coordinació institucional”, va asseverar. La iniciativa parlamentària recull les reivindicacions de l’associació En Bici per Lleida, que va demanar millorar la xarxa de carrils bici, després de considerar-la “molt irregular, incompleta i amb falta de manteniment”.