MEMÒRIA
Història viva dels Mangraners: Veïns rememoren la vida del barri compartint anècdotes i a través d’un documental i una obra de teatre
Entre els protagonistes, la família que va viure en les primeres cases de tova
“Els meus pares van construir la primera casa dels Mangraners a començaments dels anys 50 amb maons de tova, fets de fang. Jo només tenia set anys quan vam arribar des de Martos (Jaén), però recordo que on ara hi ha el barri no hi havia res, només un camí de terra”, explicava ahir Puri Moral, la veïna la família de la qual va començar a escriure la història del barri aixecant el primer habitatge.
“Els meus pares pensaven que era una zona molt solitària, però van comprar les terres perquè el venedor les va deixar molt bé de preu: a 15 cèntims el pam”, va recordar. Poc temps després van arribar les seues cosines, María Isabel Pulido i Encarna Ortiz, amb les famílies, que també van construir les seues llars “amb molt de sacrifici, però amb molt bona fe”, va afirmar Moral. Quan el barri va començar a créixer, “les terres van passar a costar 50 cèntims el pam, i després una pesseta”, va assenyalar.
Moral, Pulido i Ortiz van ser tres de les protagonistes del festival de memòria històrica dels Mangraners EN(RE)CORDA’T, organitzat per l’associació cultural L’Hangar, que ahir va celebrar la seua tercera edició als antics cines Goya amb l’objectiu de “recordar anècdotes i històries de la lluita de les dones i homes treballadors que van crear el barri”, va explicar Laura Àguila, una de les organitzadores.
La cita va començar amb la projecció del documental La Lleida invisible que es va alçar del fang, d’Enric Cortés. Repassa els orígens dels Mangraners, que es remunten a l’èxode rural de la postguerra, quan moltes famílies (especialment d’Andalusia) van arribar a la ciutat buscant una vida millor. “Parteix d’una obra de teatre i vaig entrevistar els protagonistes per construir un relat amb l’ajuda de l’historiador Francesc Closa”, va explicar Cortés. Un dels capítols rememora “quan van voler enderrocar cases en mal estat i van arribar excavadores amb la Guàrdia Civil, però un capellà va negociar i va aconseguir parar-ho”, va afegir.
La jornada va continuar amb l’obra El Testament de Zoom-Zoom Teatre a càrrec de Ramon Molins, veí dels Mangraners, que va recórrer la història del barri a través de les seues vivències personals i familiars.