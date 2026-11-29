29N
Quatre diputats que poden ser claus
Els escons de Lleida seran, juntament amb els d’altres províncies amb una representació similar, les claus per definir les majories. El 2023 tots van votar a favor d’investir Pedro Sánchez
Lleida és la província catalana que menys diputats aporta al Congrés, però aquests podrien acabar sent decisius per poder conformar una majoria progressista o de dretes. I és que en aquestes eleccions la clau rau en les províncies menys poblades, les que tenen 3, 4 o 5 diputats, ja que un sol vot podria donar un escó a un partit i arrabassar-l’hi a un altre. Un fet que, en el context actual en el que tot apunta que la majoria absoluta, sigui del bàndol que sigui, podria dependre d’un parell d’escons, les fa claus.
Una situació que també passa a Osca, Terol i en 33 províncies més que sumen 47 escons que es decideixen per un grapat de vots. Per contra, a les províncies més poblades és més fàcil obtenir representació, al tenir més diputats. Per aquesta raó, tant el PSC com el PP han apel·lat aquests dies al “vot útil”, és a dir, que la ciutadania hi opti abans que altres forces que tindrien difícil treure representació i així “no tirar el vot a les escombraries”.
Tornant a Lleida, el 2023 el PSC va treure dos diputats amb 53.860 vots, ERC un amb 34.063 i Junts un altre amb 33.001 sufragis. Tanmateix, el PP, malgrat obtenir 23.428 paperetes, es va quedar sense representació. Ara, tot sembla que estarà molt més igualat per baix, ja que segons l’enquesta de SEGRE hi hauria una diferència de tot just dècimes en intenció de vot entre Junts i PP. Així mateix, el PSC mantindria els dos diputats i fins i tot podria optar a un tercer que disputaria els de Puigdemont i els populars, mentre que ERC conservaria el seu. Val a recordar que el 2023 la coalició PP-Vox es va quedar a 4 diputats d’aconseguir la majoria absoluta, fixada en 176, mentre que Sánchez la va aconseguir amb 179 vots. I els 4 representants de Lleida van votar el candidat socialista.
D’aquests 4 diputats només hi ha una baixa en aquest 29N, la de la socialista Montse Mínguez, que va dimitir pels negocis immobiliaris de la seua parella. En canvi, Inés Granollers (ERC), Isidre Gavín (Junts) i Amador Marqués (que va ser número 2 de Mínguez i ara ho és de Morón), esperen revalidar escó.