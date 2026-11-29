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El seguiment més complet al Grup SEGRE
El desenvolupament de la jornada, la participació, els resultats detallats, l’anàlisi i les reaccions dels diferents partits
Els mitjans que integren el Grup SEGRE oferiran un complet seguiment de la jornada electoral, que començarà a primera hora del matí a través del digital, des del moment de l’obertura dels col·legis i, posteriorment, amb successius avenços de participació, un dels elements que apunta a jugar un paper decisiu en el resultat final. L’informatiu del migdia de Lleida TV, a partir de les 14.45 hores, també donarà tots els detalls dels fets fins a aquell moment.
Quan tanquin els col·legis electorals a les 20.00 hores, SEGRE.com divulgarà primer les dades dels sondejos a peu d’urna i després anirà actualitzant els resultats a mesura que vagi avançant el recompte als col·legis electorals, fins a disposar dels definitius, tant al Congrés com al Senat, a nivell de la província de Lleida, de Catalunya i de tot l’Estat.
Així mateix, Lleida TV oferirà un especial informatiu a partir de les 21.30 h, a través de La Xarxa, amb anàlisi i les reaccions dels partits. Estarà presentat per Vanessa Raja i Áurea Castosa, i Marta Alòs, escriptora i exregidora de l’ajuntament de Lleida i exdiputada al Parlament, donarà la seua opinió des de Lleida.
Anàlisi al detall
Els nostres lectors podran trobar en l’edició de demà del diari SEGRE tots els resultats detallats, els aspectes més rellevants a nivell municipal, les declaracions dels principals líders estatals i dels caps de llista al Congrés per Lleida, l’anàlisi dels pactes més viables per formar govern i quins partits i dirigents surten reforçats i quins queden tocats, així com les anècdotes de tota la jornada.
I per a aquells qui vulguin disposar dels resultats encara més detallats a Lleida ciutat, dimarts donarem compte de quins han estat als diferents barris.