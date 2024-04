Reutilitzar i transformar la roba, per què no?

Heu sentit mai a parlar dels efectes negatius que suposa la sobreproducció de la indústria tèxtil? Sabíeu que hi ha alguns deserts del món, un d’ells a Xile, on s’acumula roba nova en desús en muntanyes de mides gegantines? Si remeneu una mica per les xarxes podeu descobrir com aquest sector es converteix en el segon més contaminant del planeta, al darrere del sector energètic. Es tracta, doncs, d’una problemàtica que assetja el nostre entorn de manera invisible.

Els residus de la fabricació de cadascuna de les peces de roba acaben a les aigües fluvials i, per tant, afecten directament el nostre medi ambient. Però no només volem incidir en la contaminació que suposa, sinó també com aquesta sobreproducció implica una sobreexplotació laboral de milers de persones en països en desenvolupament.

Segons el programa Valor Afegit de TV3, 6 de cada 10 peces de roba que arriben a les plantes de reciclatge i triatge estan en bon estat i se’ls pot donar una segona vida, mentre que el 40% restant es recicla per fabricar-ne de nova. Actualment, Catalunya compta amb 21 botigues de roba de segona mà, que acumulen més d’un milió de compradors en el darrer any, un número que augmenta cada cop més entre el sector jove.

És per això que hem decidit enquestar, i en alguns casos entrevistar, l’alumnat de Batxillerat i l’equip docent del nostre centre, l’Institut Màrius Torres, per conèixer el nivell d’implicació i de creativitat a la nostra comunitat educativa envers la moda de segona mà i la seva transformació. El primer que hem volgut saber és què se’n fa de la roba que ja no s’utilitza.

La majoria dels enquestats i enquestades ha respost que la donen a un conegut o coneguda. Això és probablement degut al fet que hi ha més confiança amb persones més properes que amb les desconegudes. Altres la deixen als contenidors de Roba Amiga.

D’altra banda, una petita part de les respostes indiquen que la venda en aplicacions i fòrums de segona mà també és una opció per donar nova vida a les peces que no desitgen guardar.

En revisar les respostes, hem pogut comprovar que més de la meitat dels enquestats coneixen alguna botiga de segona mà, estigui o no situada a Lleida. Tot i això, en general, tan sols un terç de l’alumnat i del professorat a qui hem preguntat renova el seu vestuari en aquesta tipologia de comerç.

Una gran majoria considera que és una iniciativa positiva per reduir el consumisme i contribuir en la preservació del medi ambient. Tot i així, una minoria ha compartit que no se sent còmoda amb aquest tipus de roba, ja sigui perquè perceben que està bruta o simplement perquè no s’hi troben a gust. Altres han declarat que, tot i reconèixer els beneficis ambientals, no volen posar-se roba que ha estat utilitzada per una altra persona.

Pel que fa a la transformació de la roba, la gran majoria no realitza aquest treball que podria arribar a ser un passatemps. I és degut al fet que no tenen els coneixements per cosir, per manca d’eines necessàries per fer-ho o per falta de temps en el dia a dia i/o manca d’idees, inspiració o imaginació. Les persones que han respost positivament, han argumentat que ho fan per transformar-la fins que estigui al seu gust o per donar-li un estil i un ús diferents de l’anterior.

Afirmen que han tallat pantalons per canviar la llargada, han fet bosses per fer la compra, han pintat les peces o han fet draps per a la neteja. La finalitat de reconvertir la roba és per allargar considerablement la vida de la peça, per contribuir a preservar l’entorn natural o per estalviar diners. Els ha agradat l’experiència, ja que han desenvolupat la creativitat.

Tot i que la majoria de les respostes aporten idees per potenciar la pràctica de donar una nova vida a la roba, afirmen que la solució a aquest problema mediambiental i de consumisme és en mans de les grans potències i empreses que s’encarreguen en gran part del màrqueting i, generalment, de la moda del moment. A més a més, n’hi ha que consideren que aportant un granet de sorra com, per exemple, fent intercanvis o comprant roba de segona mà, es podrà arribar a fer que gran part de la població s’uneixi a aquesta iniciativa.

Així doncs, després d’aquest estudi, us compartim una proposta de transformació pas a pas per sumar-vos a la iniciativa, de manera fàcil i senzilla, d’una pràctica cada cop més estesa entre la població.