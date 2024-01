Citroën SpaceTourer, un saló rodant elèctric

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Citroën manté viva la seua aposta pels monovolums renovant l’SpaceTourer. Disponible en dos longituds per acollir fins a 9 passatgers, guanya elegància amb una part davantera que adopta la nova identitat d’estil de Citroën. Amb capó alt, la presideixen fars redissenyats i una firma lluminosa i distintiva. Dos nous tons metal·litzats, el gris titane i el verd kapari, enriqueixen la paleta de 5 colors de carrosseria.

A l’interior, el nou plafó d’instruments es distingeix per un disseny inèdit en el qual sobresurt una pantalla central HD tàctil de 10 polzades, que permet al conductor personalitzar com visualitza la informació clau. D’altra banda, és encara més pràctic a l’augmentar el seu emmagatzemament, de manera que allotja smartphones o tablets a la zona superior. A la part central, presenta una nova interfície de control que inclou palanca de canvis, selector de modes de conducció i un compartiment per carregar sense fils el mòbil. La decoració en efecte alumini o to gris aporta refinament.

En la versió elèctrica a Europa, l’autonomia augmenta fins als 350 quilòmetres, per dotar-lo de més versatilitat. El motor de 136 CV s’ofereix amb dos tipus de bateria de ions de liti: una de 50 kWh i una altra de 75 kWh. L’autonomia es pot optimitzar encara més gràcies al nou sistema de frenada regenerativa de tres nivells, controlada per les lleves del volant. D’altra banda, està equipat amb un carregador de 7,4 kW, de manera que es carrega al 100% en 6 hores i 40 minuts, en el cas de la bateria de 50 kWh.

Associat amb la nova aplicació e-Routes, podran disfrutar d’un veritable assistent personal per planificar els seus viatges més llargs. I fer-ho amb tota comoditat, gràcies a 17 ajuts a la conducció, i tecnologies com accés i arrancada sense clau, ajuda a l’arrancada en pendent o càmera de visió posterior. A més, la direcció assistida és elèctrica per facilitar la maniobrabilitat.

Configuració. Els particulars poden escollir entre versions proveïdes de 5, 7 i 8 places, mentre que els professionals trobaran una solució personalitzable segons les seues necessitats, amb capacitat per transportar de 5 a 9 passatgers.

Seguretat. A garantir-la es presten dispositius com la frenada automàtica d’emergència amb detecció de vianants, alerta del risc de col·lisió o de fatiga del conductor. També el canvi automàtic de llums o el reconeixement de senyals.