Kia incorpora 4Screen com a part de l’última actualització de software per a alguns vehicles i països. 4Screen connecta empreses i serveis amb els conductors a través d’ofertes a la pantalla de navegació. Aquesta funció millora cada viatge, ja que permet als conductors aprofitar serveis i ofertes personalitzades, així com disfrutar de promocions específiques.