Porsche llança el Macan 100% elèctric i amb 639 CV de potència

Porsche presenta el nou Macan, el primer SUV 100% elèctric de la marca que arribarà amb dos acabats (Macan 4 i Turbo), amb una potència de fins a 639 CV i una autonomia de fins a 613 quilòmetres (WLTP) gràcies a una bateria de 100 kWh, que permeten una càrrega ràpida d’alt rendiment de fins a 270 kW.

La marca estima vendre 1.000 Macan aquest any al mercat ibèric, dels quals 550 unitats seran a Espanya i 450 a Portugal, amb la intenció de tenir tota la producció d’aquest any venuda abans de l’entrega de les primeres unitats prevista per al proper mes de juliol. El 2025, les previsions per al 2025 són de 1.500 unitats, amb 830 unitats a Espanya i 670 per a Portugal.

En aquest sentit, el conseller delegat de Porsche Iberia, Tomás Villén, va destacar que entre els potencials compradors del nou model, un 18% són exclients de la companyia, mentre que la meitat són actuals clients de Macan i el 32% correspon a nous clients.

El Macan està construït sobre la nova Plataforma Elèctrica Prèmium (PPE) de la companyia, sent el model que l’estrena.