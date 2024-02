Volkswagen Golf, en versió híbrida endollable

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tota una icona en el món de l’automoció, el Volkswagen Golf compleix mig segle en plena forma. Aquesta primavera desembarcarà una propulsió híbrida endollable, que permet recórrer 100 quilòmetres en mode 100% elèctric i 1.000 quilòmetres d’autonomia en total.

D’aquesta manera, la gamma passa a estar integrada per dos propulsions híbrides endollables (eHybrid i GTE), dos d’hibridació lleugera de 48 V, quatre motors turbo de gasolina i dos turbodièsel. A més, l’eHybrid i el GTE també es podran endollar per primera vegada en estacions de càrrega ràpida de CC amb fins 50 kW. A tots ells els unirà una nova generació d’infotainment, un nou control il·luminat del climatitzador automàtic i nous fars led amb grup òptic darrere led.

La marca llançarà al mercat el Golf i Golf Variant amb els equipaments Life (mitjà), Style (superior elegant) i R-Line (superior esportiu). Exteriorment, el nou Golf i Golf Variant es reconeixen pel seu frontal modificat, en el qual sobresurt el logotip VW il·luminat i els fars led de nou disseny. També s’ha redissenyat el grup òptic posterior LED 3D IQ Ligth en les dos versions de la carrosseria.

A l’interior, destaca el sistema d’infotainment de nou desenvolupament i maneig intuïtiu (MIB4) amb una pantalla tàctil independent, alhora que es connecten els controls tàctils lliscants, optimitzats per regular la temperatura i el volum.

Les maniobres del Golf i Golf Variant són més fàcils gràcies als nous sistemes d’assistència a la conducció, com el perfeccionat Park Assist Plus i el Park Assist Pro, inèdit en el Golf per aparcar a través de l’smartphone. Una altra innovació és la visió omnidireccional de 360 graus Area View.

La marca preveu estrenar l’any que ve altres versions amb tracció total amb un motor TSI de 150 kW.