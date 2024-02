Hyundai Kona i Jordi Cuesta reben els premis d’APMC

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou Hyundai Kona i Jordi Cuesta es van alçar amb el triomf en els premis que entrega l’Associació Premsa Motor de Catalunya (APMC). En aquesta onzena edició, el Kona va rebre el premi al Millor Cotxe de l’Any a Catalunya 2024. Per la seua part, Cuesta, CEO de la marca BYD a Espanya i Portugal, va recollir el trofeu al Millor Directiu de l’Any. Celebrat el passat dia 20, l’acte va comptar amb l’assistència de representants de diverses marques, així com membres del jurat i de la Generalitat, representats per Oriol Alcoba, director general d’Indústria.

Elena Gris, directora de màrqueting de Hyundai Motor España, es va mostrar satisfeta pel trofeu, alhora que va afirmar que “el Hyundai Kona està molt lligat a Barcelona i Catalunya, ja que va ser al passat saló de BCN on es va donar a conèixer a Europa. Hyundai es va posicionar el 2023 a nivell estatal en tercera posició i no hauria estat possible sense l’enorme contribució del mercat català, i que aquest èxit és en part gràcies a la xarxa de concessionaris”.

Per la seua part, Cuesta va agrair als membres del jurat que el votessin i va declarar sentir-se “molt satisfet per aquest premi, que està enfocat a les persones i professionals que hi ha darrere del treball diari. Això ens indica que fem bé el treball a favor d’una mobilitat elèctrica sostenible”. Lluís Milián, president d’APMC, va valorar positivament que tant el cotxe com el directiu siguin de marques asiàtiques. “El món s’està obrint a nous mercats”, va manifestar.