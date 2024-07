Audi amplia la gamma e-tron GT amb tres variants que milloren l’autonomia

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova gamma de l’Audi e-tron GT inclou ara tres variants: l’Audi S e-tron GT, l’RS e-tron GT i l’RS e-tron GT Performance. Ofereix importants avenços en autonomia, prestacions i recàrrega i guanya dinamisme de la mà d’una suspensió activa de nou desenvolupament per a un equilibri ideal entre confort de conducció i esportivitat. Amb els seus 925 CV de potència, la nova versió performance totalment elèctrica converteix l’RS e-tron GT en l’automòbil de sèrie més potent mai fabricat per Audi. Els nous models ja estan disponibles per a comandes.