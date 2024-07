Peugeot E-5008, amb classe

El SUV ofereix un espai per a fins a 7 passatgers i una autonomia elèctrica rècord que arriba als 502 quilòmetres.

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un SUV 100% elèctric que pot acomodar fins a 7 passatgers de manera espaiosa i confortable. Són els atributs del nou Peugeot E-5008, que irromp en el mercat. Per donar suport als clients en la seua transició cap a la mobilitat 100% elèctrica, també està equipat amb sistemes de propulsió Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 i Hybrid 136 e-DCS6. Tots estan disponibles en dos nivells d’equipament, Allure i GT.

La versió 0 emissions ofereix un rendiment de primer nivell amb un motor de 210 CV combinat amb una bateria de ions de liti d’alt voltatge de 73 kWh. Això li garanteix una autonomia de 502 km i admet una recàrrega ràpida de 100 km d’autonomia en només 10 minuts i una càrrega del 20% al 80% en només 30 minuts.

Per la seua part, les versions Plug-in-Hybrid permeten una autonomia de conducció 100% elèctrica de fins a 82 km, mentre que la variant Hybrid és capaç de reduir el consum de combustible fins a un 15%, alhora que pot funcionar fins al 50% del temps en mode elèctric pur.

A bord, el conductor és al cor de l’i-Cockpit® panoràmic amb pantalla corba i flotant de 21”. Ofereix un notable espai per a les cames dels passatgers de la segona fila gràcies a la generosa distància entre eixos i múltiples configuracions de distribució. Per l’equipatge no cal patir, ja que pot allotjar-se en un maleter de 348 litres, ampliable fins als 2.232 litres.

En matèria d’equipament, l’acabat Allure disposa d’entrada i arrancada sense clau, càmera de visió posterior HD, sensors d’aparcament posteriors o llantes d’aliatge de 19”. El GT suma pintura bitò amb sostre negre, sensors d’aparcament davanters o contraporta posterior motoritzada.

Allure Care. Aplicable a tots els turismes 100% elèctrics, el programa cobreix tot el vehicle (inclòs el motor elèctric, el carregador, la transmissió i els components elèctrics i mecànics clau) durant un màxim de 8 anys o 160.000 quilòmetres.

Sostenible. Peugeot ha dissenyat el nou E-5008 utilitzant un màxim de materials reciclats, que representen el 23% de la massa total del vehicle. El nou E-5008 va ser concebut a França i es produeix exclusivament a la planta de Sochaux.