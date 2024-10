Mercedes-Benz llança la campanya mundial del Classe G amb tecnologia Q i 0 emissions

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Mercedes-Benz va donar a conèixer a començaments d’aquest any el G 580 amb tecnologia EQ, la primera versió totalment elèctrica de l’emblemàtic totterreny atemporal. El pròxim llançament al mercat estarà acompanyat d’una campanya mundial amb un vídeo de marca protagonitzat per l’actor Bradley Cooper. Encara que el Classe G és un vehicle tot terreny dissenyat per a ús en terrenys difícils, també és perfecte per a entorns urbans, on s’utilitzen la majoria dels vehicles en l’actualitat. Els usuaris aprecien la sensació d’independència que brinda.