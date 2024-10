DS 7, un viatge al refinament amb nous acabats

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

DS incorpora els acabats Pallas i Étoile a la gamma DS 7. Cadascun exhibeix un emblema individual, els dissenys dels quals s’inspiren en les arts decoratives, amb clares referències a monuments parisencs.

Tots els D7 venen ara amb el Black Pack de sèrie. Els emblemes E-Tense es retiren de les versions híbrides endollables i s’introdueixen nous distintius en el capó en funció de l’acabat.

Així, el DS 7 Pallas es presenta de sèrie amb tapisseria d’alcàntara negre intens i una opció de símil de cuir canvas negre. A partir d’aquest primer nivell, suma components com l’Active Safety Brake+ Advanced Safety Pack, seients davanters elèctrics i calefactats, el DS Iris System amb pantalla tàctil de 12”, el climatitzador bizona automàtic estès a les places posteriors, llums DS Matrix Vision 3.0, arrancada i accés amb mans lliures o càmera digital HD de visió posterior, entre d’altres.

Per la seua part, l’Étoile està confeccionat en cuir nappa negre basalt o gris perla. Incrementa l’equipament de la variant Pallas afegint Drive Assist, contraporta de maleter motoritzat, la il·luminació PolyAmbient, sostre panoràmic elèctric, finestres laterals acústiques i laminades o rellotge BRM Cronographes.

En paral·lel, la gamma d’opcions se simplifica, amb packs confort i Tech per a cada acabat. Estan disponibles diferents elements dins de cada un, destacant l’Easy Acces amb la contraporta posterior motoritzada d’accés de mans lliures o bé el sistema hi-fi focal Electra, entre d’altres. Respecte al Pack Tech (i Tech plus), sobresurt l’alarma perimètrica, el concepte 360 Vision amb càmera HD davantera i posterior o el DS Active Scan Suspension. Aquest recorre a un sistema de suspensió intel·ligent que utilitza una càmera i sensors per explorar les imperfeccions de la carretera en temps real.

S’ha afegit a la gamma una versió Performance, exclusiva per a la transmissió Plug-In-Hybrid AWD 360 i basada en Étoile.

De sèrie, ofereix climatitzador automàtic de doble zona ampliat a les places posteriors, un carregador sense fil per a smartphone, dos preses USB-C i càmeres Vision 360. Com a opció, també estan disponibles els Pack Confort Plus AWD 360 i Tech Plus AWD 360, així com el pack de càrrega.

Denominació. Les versions híbrides endollables canvien de nom. Així, models com l’E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 i E-Tense 4x4 360 es converteixen en Plug-In-Hybrid 225, Plug-In-Hybrid AWD 300 i Plug-In-Hybrid AWD 360.

Prestacions. Amb tres motors disponibles, des de 225 CV fins a versions de 300 i 360 CV, els híbrids endollables emeten fins a 44 g/km de C02. Això significa que es pot conduir amb tranquil·litat, fins i tot amb restriccions de trànsit.

Col·lecció. La col·lecció 2024 Antoine de Saint-Exupéry completa la gamma incorporant la conducció semiautònoma DS Drive Assist nivell 2 de sèrie. La seua tonalitat Night Flight està disponible en tota la gamma d’acabats.